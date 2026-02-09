WOMEN| Girelli eletta calciatrice del mese AIC

Per l’AIC, la calciatrice del mese di gennaio è Cristiana Girelli. A celebrare il successo è stata la stessa società bianconera, con un comunicato sul proprio sito ufficiale:

“Ci sono calciatrici che segnano gol. E poi ce ne sono alcune che danno un senso al tempo, rendendo naturale ciò che naturale non è. Gennaio, per la Juventus Women, è passato anche da qui: dalla solita presenza costante e decisiva di Cristiana Girelli.

Cristiana che si è presa la scena, ancora una volta ed è stata nominata calciatrice del mese dall’Associazione Italiana Calciatori (AIC).

In un mese fitto di impegni, la numero 10 bianconera ha fatto quello che fa da anni ossia incidere. Che fosse dall’inizio o a gara in corso, il risultato non è cambiato: quattro gol e un assist in cinque presenze sono il dato più immediato.

Un ruolo che si riflette anche nei numeri di una storia ormai profondamente intrecciata a quella del Club: 239 presenze e 150 gol con la maglia della Juventus Women, primati assoluti che raccontano meglio di qualsiasi parola il peso della numero 10 nella storia bianconera. A questi si aggiungono i trofei conquistati, come l’ultima Supercoppa Italiana decisa ancora una volta da lei, allo scadere.

Ancora congratulazioni, Cristiana!”