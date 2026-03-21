WOMEN| Genoa-Juve, numeri e statistiche del match

Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, la Juve ha comunicato numeri e statistiche per il match contro il Genoa

Tramite il proprio sito ufficiale, la Juve ha analizzato le statistiche post gara relative al match di Serie A femminile, valido per la 17ª giornata, in programma oggi contro il Genoa.

I PRECEDENTI

La Juventus ha vinto 2-0 la prima sfida di Serie A contro il Genoa, il 16 novembre scorso. La formazione ligure potrebbe diventare la sesta neopromossa con cui le bianconere conquistano due vittorie nei primi due incroci nel torneo tenendo la porta inviolata, dopo ChievoVerona Valpo, Florentia, Orobica, Pomigliano e Sassuolo.

La Juventus ha vinto tre delle quattro precedenti trasferte di Serie A contro avversarie liguri (1P) – sempre contro la Sampdoria – l’unica eccezione è uno 0-1 del 16 dicembre 2023.

Il Genoa ha ottenuto solo un punto contro avversarie attualmente nella metà alta della classifica in questo campionato, meno di ogni altra squadra.

STATISTICHE GENERALI

Si affrontano in questa gara la squadra che ha segnato più gol di testa nella Serie A in corso (la Juventus, sette) e quella che ne ha subiti di più con lo stesso fondamentale: il Genoa (12, uno dei quali proprio contro le bianconere, siglato nel match d’andata da Amalie Vangsgaard).

Il Genoa è sia la squadra che in questo campionato ha tentato meno tiri (148), sia quella che ne ha subiti di più: 251. Dalla parte opposta, la Juventus è prima per conclusioni totali (276) e seconda considerando quelle nello specchio: 89, con l’Inter a precederla (98).

Solo la Fiorentina (308) ha guadagnato più possessi nel terzo di campo difensivo rispetto al Genoa (303, come il Como) in questa Serie A – dall’altro lato, la Juventus è la squadra che ne ha guadagnati di più nel terzo centrale di campo (369).

Da un lato, nessuna squadra ha registrato più clean sheet rispetto alla Juventus in questa Serie A (otto, come la Roma); dall’altro, il Genoa è la formazione che per meno volte ha tenuto la porta inviolata (una). Infatti, queste due formazioni hanno la migliore (Juventus, 11) e la peggior difesa nel torneo in corso (Genoa, 32).