WOMEN | Fiorentina-Juventus, vittoria bianconera per 0-2!

Trionfo bianconero contro la Fiorentina! Juventus che batte la squadra fiorentina al Viola Park con un risultato di 0-2.
Al 9′ minuto va in vantaggio la Juventus. Rete di Beccari, che spinge in rete la palla di Capeta. L’occasione migliore della Fiorentina arriva al 36′, con Calligaris, che respinge sulla linea sul tap-in di Woldvik a botta sicura dopo una respinta di Carbonell. Nel secondo tempo, al 52′, arriva il raddoppio bianconero. Bis siglato da Capeta, gol e assist per lei.
Partita equilibrata al Viola Park nonostante il risultato, con la Fiorentina che ci ha creduto fino al triplice fischio. Brava la Juventus, cinica in attacco e abile a difendersi, non concedendo spazi all’attacco viola. La semifinale d’andata se la aggiudicano le bianconere. Tutto si deciderà al ritorno, che si giocherà nella settimana del 28 Marzo.