WOMEN | Fiorentina-Juventus, le formazioni ufficiali

Riccardo Focolari – 11 Marzo, 17:52

Manca sempre meno alla sfida di Coppa Italia Women tra Fiorentina e Juventus. Il club bianconero ha comunicato le formazioni ufficiali.

Fischio d’inizio alle ore 18:00 per la semifinale d’andata di Coppa Italia Women. Fiorentina e Juventus si affrontano per conquistare la finale.
Le formazioni ufficiali del match:

Fiorentina: Fiskerstrand, Woldvik, Johansen, Janogy, Bredgaard, Orsi, Severini, Van Der Zanden, Faerge, Omarsdottir, Curmark.
A disposizione: Bettineschi, Filangeri, Bonfantini, Catena, Wijnants, Toniolo, Lombardi, Eiriksdottir, Cherubini, Bartalini.

Juventus: De Jong, Lenzini, Salvai, Calligaris, Bonansea, Walti, Schatzer, Carbonell, Beccari, Godo, Capeta.
A disposizione: Rusek, Martinazzi, Perry, Kullberg, Harviken, Rosucci, Vangsgaard, Thomas, Krumbiegel, Pinto, Brighton, Cambiaghi