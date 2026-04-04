WOMEN| Fiorentina-Juve, Salvai: “Abbiamo vinto ma…”

Il commento di Cecilia Salvai al termine del match tra Fiorentina e Juve Women valido per la diciottesima giornata di Serie A Women

Cecilia Salvai, giocatrice della Juve Women, ha parlato dopo la gara vinta contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole: “Giocare tre volte con la stessa squadra in poco tempo non è facile, arrivavamo da due vittorie contro di loro e oggi sapevamo che non sarebbe stata semplice.

La Fiorentina è una grande squadra quindi oggi siamo state veramente brave e sono molto contenta per quello che abbiamo fatto. Davanti a noi abbiamo ancora cinque partite importanti in questo finale di stagione fra campionato e Coppa Italia, siamo state brave a trovare la vittoria prima di questa sosta per gli impegni delle nazionali. Quando rientreremo dovremo ripartire dalla grinta e da questa voglia di vincere che abbiamo dimostrato oggi”.