WOMEN| Fiorentina-Juve, le parole di Chiara Beccari: “Per noi la coppa è molto importante”

Le dichiarazioni dell’attaccante bianconera al termine del match di Coppa Italia femminile contro la Fiorentina.

Al termine della gara d’andata di Coppa Italia femminile tra Fiorentina e Juventus, la giocatrice bianconera Chiara Beccari,è intervenuta ai canali ufficiali del club per commentare la prestazione. Leggiamo le sue parole:

“Per noi oggi era molto importante la vittoria e abbiamo sfruttato questa pausa per ricaricare le energie e pensiamo che ci serva tanto per il morale sia in Coppa che in campionato. Abbiamo una rosa molto ampia e profonda e anche la gara di oggi dimostra che ci sono tante giocatrici che possono giocare e fare bene: per noi la Coppa Italia è molto importante, così come lo è il campionato. Ovviamente sappiamo che in campionato i punti da recuperare sono tanti, però ci proveremo fino all’ultimo così come in Coppa”.