WOMEN| Fiorentina-Juve, Canzi: “Ci godiamo la vittoria”

ll commento di mister Canzi al termine del match tra Fiorentina e Juve Women valido per la diciottesima giornata di Serie A Women

Il tecnico della Juve Women, ai microfoni ufficiali del club, ha parlato della vittoria contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole: “Loro sono molto forti. Il match ha avuto grande intensità, poi noi abbiamo avuto un gran dominio nel primo tempo ma abbiamo preso un gol episodico che ci ha complicato la partita.

Nel secondo tempo è stata una gara più equilibrata, siamo state brave a volerla vincere fino in fondo lottando tutte insieme fino alla fine. Ora ci sono due settimane di stacco, con le ragazze che resteranno faremo un lavoro per continuare a migliorare e farci trovare pronte per il finale di stagione. Adesso ci godiamo questa vittoria.”