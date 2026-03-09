WOMEN| È ufficiale il rinnovo di Martina Rosucci

La centrocampista della Juventus Women Martina Rosucci, ha rinnovato il proprio contratto fino a giugno 2027.

La Juventus, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato il rinnovo di Martina Rosucci, fino al giugno del 2027:

“Martina Rosucci rinnova il proprio contratto con la Juventus Women fino al 30 giugno 2027, proseguendo il percorso iniziato in bianconero nel 2017 e consolidando il suo ruolo all’interno della squadra. Un accordo che la porterà a tagliare il traguardo della decima stagione con la maglia della Juventus, ulteriore testimonianza del legame profondo costruito nel tempo con il Club.

Con 183 presenze e un palmarés che comprende sei Scudetti, quattro Coppe Italia, cinque Supercoppe Italiane e una Serie A Women’s Cup, ha partecipato in maniera concreta ai grandi risultati ottenuti dal Club nelle ultime stagioni: un contributo fatto di qualità tecniche, carisma e disponibilità.

Capitana dentro e fuori dal campo, Martina trasmette sicurezza ed esempio in ogni allenamento e in ogni partita, accompagnando le nuove generazioni di bianconere e consolidando l’identità della squadra con il suo ruolo di leader e di punto di riferimento.

Il rinnovo fino al 2027 conferma il ruolo di Martina come guida e modello per il gruppo, simbolo di continuità e dedizione alla maglia, incarnando l’anima della Juventus”.