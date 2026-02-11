WOMEN| Dove vedere Wolsfburg-Juve in TV e in streaming

La Juve femminile di Massimiliano Canzi è pronta ad affrontare il Wolfsburg per regalarsi i quarti di finale di Champions League

Una gara che vale l’intera stagione. Così ha definito il tecnico della Juve Women Massimiliano Canzi la sfida contro il Wolfsburg nei playoff di Women’s Champions League. L’andata si giocherà in terra tedesca, mentre il ritorno sarà giovedì prossimo all’Allianz Stadium.

Una doppia sfida per tornare tra le migliori otto d’Europa. La Juventus è pronta ad affrontare lo spareggio della UEFA Women’s Champions League contro le tedesche con l’obiettivo di regalarsi il pass per i quarti di finale, già raggiunti nella stagione 2021/2022. Entrambi i match, come tutta la competizione, saranno trasmessi in esclusiva su Disney+. Sulla stessa piattaforma, sarà possibile seguire anche in streaming.