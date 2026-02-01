WOMEN| Cristiana Girelli entra nella storia del club bianconero

Cristiana Girelli taglia entra nella storia della Juventus Women: con la presenza di oggi arriva a quota 238.

Traguardo importante per la bianconera Cristiana Girelli. In occasione della sfida contro il Sassuolo, l’attaccante bianconera firma quota 238 presenze con la casacca della Juventus Women. Il club bianconero l’ha voluta omaggiare così:

“La giornata di oggi segna un traguardo fondamentale per la storia delle Juventus Women e per la carriera di Cristiana Girelli: con la presenza/ingresso in campo nel match contro il Sassuolo, la numero 10 bianconera è diventata ufficialmente la giocatrice con il maggior numero di apparizioni all-time con la maglia della Juventus. Raggiungendo quota 238 presenze, Girelli occupa da oggi il primo posto in solitaria in questa speciale classifica, superando Arianna Caruso – agganciata soltanto pochi giorni fa, nella partita di Coppa Italia contro il Napoli (in cui ha trovato la via del gol pochi istanti dopo il suo ingresso in campo).

È un record che testimonia la centralità di Cristiana nel progetto bianconero fin dal 2018, anno del suo arrivo a Torino, e la sua capacità di essere un punto di riferimento costante in ogni stagione, vestendo di volta in volta dei panni diversi, ma senza perdere mai importanza e peso specifico.

Oltre al record di presenze, ovviamente non poteva che arrivare un gol speciale per celebrare una partita così importante: grazie alla rete messa a segno contro le neroverdi infatti, Girelli ha raggiunto i 150 gol complessivi con la Juventus. Un traguardo che ribadisce il suo straordinario impatto realizzativo e che la rende sempre di più la miglior marcatrice della storia del nostro Club in una giornata da ricordare, che consolida ulteriormente il legame tra Girelli e i colori bianconeri.

Congratulazioni, Cri!”