WOMEN | Como-Juventus: la partita

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale nella giornata di ieri, la Juventus ha ripercorso il match disputato dalla Juventus Women di Canzi contro il Como Women e che ha visto le bianconere vincere per 2-0 in trasferta. Questa la nota del club bianconero:

“La Juventus Women espugna il campo del Como Women conquistando una vittoria importante in trasferta: a decidere il successo le reti, una per tempo, di Carbonell e Krumbiegel.

IL RACCONTO DEL MATCH

L’avvio è vivace e vede le padrone di casa provare a sorprendere le bianconere in ripartenza: la chance più nitida arriva nelle prime battute, quando Nischler scappa in profondità ma De Jong è impeccabile nel restare in piedi e respingere una conclusione potente ma centrale. La risposta della Juve non tarda ad arrivare: Walti prova a rendersi pericolosa da fuori, ma il suo mancino non inquadra lo specchio. Col passare dei minuti la pressione juventina aumenta, soprattutto sugli esterni. Da un cross insidioso nasce un’occasione importante per Girelli, anticipata però in maniera provvidenziale da Howard, decisiva nel chiudere l’attaccante bianconera a pochi passi dalla porta. Al 42’ arriva il gol del vantaggio bianconero firmato da Carbonell: l’azione si sviluppa con qualità, Wälti serve l’inserimento in area della spagnola che si porta il pallone sul mancino e incrocia mandando la Juve avanti. All’intervallo è 1-0 per la Juventus Women: un primo tempo non semplice, ma chiuso in crescita e in vantaggio.