WOMEN| Como-Juventus, dove vederla in TV e in streaming

Le bianconere guidate da mister Canzi, scenderanno in campo domani per affrontare il Como. La gara che sarà valida per la 13ª giornata di campionato, avrà inizio alle ore 15:00.
La società bianconera, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha comunicato come e dove sarà possibile seguire il match tra la Juventus e la squadra lombarda. Di seguito la nota del club.
SERIE A WOMEN | DOVE VEDERE COMO-JUVENTUS
“La sfida tra le lariane e le bianconere sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming grazie all’app di DAZN”.