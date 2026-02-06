JuveNews.eu
WOMEN| Como-Juventus, dove vederla in TV e in streaming

Stefania Palminteri – 6 Febbraio, 15:01

Juve women

Como e Juventus si sfidano nella tredicesima giornata di Serie A Women. Scopriamo dove sarà possibile seguire la gara in TV e in streaming.

Le bianconere guidate da mister Canzi, scenderanno in campo domani per affrontare il Como. La gara che sarà valida per la 13ª giornata di campionato, avrà inizio alle ore 15:00.

La società bianconera, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha comunicato come e dove sarà possibile seguire il match tra la Juventus e la squadra lombarda. Di seguito la nota del club.

SERIE A WOMEN | DOVE VEDERE COMO-JUVENTUS

La sfida tra le lariane e le bianconere sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming grazie all’app di DAZN”.