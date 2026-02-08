WOMEN | Como-Juve, Carbonell: “Molto felice per la vittoria”

Le parole della calciatrice bianconera pronunciate dopo la partita contro il Como Women e riportate dalla Juventus sul proprio sito ufficiale

Tra le giocatrici della Juventus Women che si sono rese maggiormente protagoniste del match disputato e vinto contro il Como Women nella giornata di ieri vi è sicuramente Estela Carbonell, autrice dell’1-0 che ha permesso alle bianconere di sbloccare al 42esimo minuto il match contro le comasche. Proprio la calciatrice bianconera ha parlato al termine della gara. Queste le sue parole riportate dal club bianconero sul proprio sito ufficiale:

“Sono molto felice per la vittoria e per la prestazione che abbiamo fatto. Ottenere tre punti oggi è stato molto importante, ci dà la giusta motivazione per affrontare nel migliore dei modi questa settimana in avvicinamento alla partita di Women’s Champions League di giovedì sul campo del Wolfsburg”.