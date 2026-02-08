WOMEN | Como-Juve, Canzi: “Partita sporca che però siamo riuscite a portare a casa”

Le parole del tecnico della Juventus Women pronunciate al termine della gara vinta contro il Como Women e riportate dal club bianconero

Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, ha parlato al termine della partita vinta dalle bianconere contro il Como Women. Queste le sue parole riportate dal club bianconero sul proprio sito ufficiale:

“È stata una partita sporca che però siamo riuscite a portare a casa. Abbiamo giocato contro una squadra che ci ha messo in difficoltà con le ripartenze nel primo tempo, nella ripresa siamo state più equilibrate e abbiamo ottenuto questo successo con grande intelligenza. I cambi hanno fatto come spesso succede la differenza, le ragazze che sono subentrate a gara in corso sono entrate col piglio giusto e hanno cambiato la partita. Da domani prepareremo al meglio la sfida contro il Wolfsburg di giovedì, un playoff di Women’s Champions League può valere concettualmente una stagione”.