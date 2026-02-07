JuveNews.eu
Pubblicità

WOMEN| Como-Juve, il club ricorda l’appuntamento

Riccardo Focolari – 7 Febbraio, 12:27

Copelli

Attraverso un post su X, la Juve ricorda l'appuntamento della selezione femminile bianconera contro il Como

Sul proprio account X, la Juve ricorda ai tifosi bianconeri l’appuntamento con la sfida di Serie A femminile che le Women giocheranno oggi pomeriggio, a partire dallle 15:00, in casa del Como. Le bianconere di mister Canzi, terze in classifica a quota 23 punti, non possono sbagliare contro le lariane, ottave a 17 punti, se non vogliono rischiare di veder scappare la Roma capolista, avanti di 6 lunghezze nei confronti della Juve. 

https://x.com/juventusfc/status/2020059964643873058?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2020059964643873058%7Ctwgr%5Ee2e39a76a69434b62f78912435a8c3f8179d7716%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_