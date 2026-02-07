WOMEN| Como-Juve, il club ricorda l’appuntamento

Sul proprio account X, la Juve ricorda ai tifosi bianconeri l’appuntamento con la sfida di Serie A femminile che le Women giocheranno oggi pomeriggio, a partire dallle 15:00, in casa del Como. Le bianconere di mister Canzi, terze in classifica a quota 23 punti, non possono sbagliare contro le lariane, ottave a 17 punti, se non vogliono rischiare di veder scappare la Roma capolista, avanti di 6 lunghezze nei confronti della Juve.
