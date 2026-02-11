WOMEN| Ci sono due assenze alla vigilia del match di Champions League

La Juventus Women si prepara per la gara d’andata dei playoff di Champions League contro il Wolfsburg. Non arrivano però buone notizie per mister Canzi, che infatti dovrà affrontare il match di domani con diverse assenze.
Una di questa è quella di Martina Rosucci, attualmente fuori per un colpo rimediato in allenamento. Non arrivano notizie positive anche per quel che riguarda le condizioni di Cecilia Salvai, che non ha ancora recuperato da un affaticamento muscolare. Le due calciatrici rappresentano sicuramente assenze importante per la formazione bianconera, che dovrà così adattarsi a nuove soluzioni tattiche per arginare la squadra tedesca.