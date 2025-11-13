WOMEN| Champions League, Juve: Carbonell nel Team of the Week

Estela Carbonell, terzino della Juve Women, è stata inserita nel Team of the Week della Women's Champions League

Dopo l’elogio in conferenza stampa di mister Canzi, Estela Carbonell, terzino della Juve Women classe 2004, ha ricevuto un altro premio. La spagnola, infatti, è stata inserita nel Team of the Week della Women’s Champions League protagonista di una prestazione di livello che le è valsa un posto nella formazione ideale del turno, dopo la gara contro l’Atletico Madrid.