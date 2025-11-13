Dopo l’elogio in conferenza stampa di mister Canzi, Estela Carbonell, terzino della Juve Women classe 2004, ha ricevuto un altro premio. La spagnola, infatti, è stata inserita nel Team of the Week della Women’s Champions League protagonista di una prestazione di livello che le è valsa un posto nella formazione ideale del turno, dopo la gara contro l’Atletico Madrid.
WOMEN| Champions League, Juve: Carbonell nel Team of the Week
13 Novembre, 20:12
