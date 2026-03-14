WOMEN| Mister Canzi presenta la sfida contro il Milan

Le ragazze allenate da Massimiliano Canzi si preparano alla sfida di domani. Le bianconere sono pronte ad ospitare la squadra femminile del Milan. Calcio d’inizio programmato per le ore 14:00 al “Pozzo La Marmora”. Il mister ha parlato della sfida di domani.
LA PROVA DI FORZA DI FIRENZE
«Sicuramente abbiamo fatto quello che dovevamo. Abbiamo approcciato bene la partita e l’abbiamo continuata bene, sia in fase di possesso sia in fase di non possesso. Abbiamo meritato di vincere, ma è soltanto la fine del primo tempo, ci sarà ancora la gara di ritorno da giocare e quando sarà il momento dovremo essere brave a riprodurre la stessa partita di Firenze. È ancora lunga».
RIPARTIRE IN CAMPIONATO
«Noi arrivavamo da un percorso molto buono in campionato prima dei due pareggi, contro Lazio e Ternana, e avevamo recuperato anche un bel po’ di punti alle squadre davanti. Chiaramente questi due pareggi ci hanno riportato a una distanza di otto punti dalla testa della classifica. Sono state due partite totalmente diverse: con la Lazio abbiamo dominato e meritavamo ampiamente di vincere, ma non ci siamo riuscite; con la Ternana, invece, è stata una partita che abbiamo sicuramente giocato male. Dobbiamo tornare a giocare come sappiamo fare, cercando di essere dominanti nel corso della partita. Sotto l’aspetto dell’approccio alle gare non cambia nulla: noi dobbiamo cercare di vincere tutte le partite e poi vedere cosa succederà davanti. Se le prime lasceranno dei punti, noi ci saremo. Giocare per vincere sempre ci serve perché c’è un obiettivo importante da raggiungere: la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Women’s Champions League, possibilmente da seconde».
IL MILAN
«Sarà sicuramente contro una squadra che gioca bene, che è cambiata abbastanza a gennaio perché ha perso e acquisito alcune giocatrici. È una squadra che prova sempre a giocare, anche abbastanza giovane. Ci aspettiamo una partita che dobbiamo aggredire, facendo capire subito che scendiamo in campo per vincere e portare a casa il risultato».
ANNALISE RASMUSSEN
«Ha svolto due allenamenti con noi. È una giocatrice che abbiamo studiato approfonditamente a video; è una ragazza di grandissima struttura fisica e molto giovane, essendo del 2005, quindi con grandissimi margini di miglioramento. È chiaramente una giocatrice sulla quale facciamo grande affidamento in prospettiva».