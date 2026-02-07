WOMEN| Canzi in conferenza: “La partita d’andata deve servirci da monito”

Le parole di mister Canzi alla vigilia della gara contro il Como. Le bianconere scenderanno in campo oggi alle ore 15:00.

La Juventus Women scenderà in campo oggi 7 febbraio alle 15:00, per affrontare in trasferta il Como. L’allenatore Massimiliano Canzi ha parlato così in conferenza stampa:

“Quando affronti molti impegni ravvicinati, non devi farti schiacciare dal peso complessivo della sfida, ma concentrarti sempre sull’obiettivo più vicino. È un po’ come scalare una montagna: se guardi subito la cima dell’Everest, l’impresa ti sembra impossibile. Per riuscirci davvero, bisogna procedere per tappe, passando dal campo base al campo uno, poi al due e al tre, finché non ti ritrovi finalmente in vetta”.

L’AVVERSARIO DI GIORNATA

“La partita d’andata contro il Como Women deve servirci da monito preciso. Abbiamo imparato che non basta giocare meglio delle avversarie per portare a casa il risultato; è fondamentale saper concretizzare quanto si produce. Quel passo falso, però, ha avuto il vantaggio di farci riflettere e lavorare sui nostri limiti: domani dovremo dimostrare di essere molto più cinici e concreti rispetto alla prima sfida. Il Como, comunque, è una squadra che sta facendo finora un ottimo percorso in campionato”.

L’ULTIMA ARRIVATA CAPETA

“Ana è un profilo che arricchisce il nostro reparto avanzato, essendo un’attaccante con caratteristiche diverse da quelle già presenti in rosa. È una giocatrice di grande esperienza internazionale, capace di attaccare la porta con estrema forza. Sono certo che il suo apporto sarà fondamentale per darci una mano da qui fino alla fine dell’anno”.