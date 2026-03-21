WOMEN| Canzi al termine del match contro il Genoa: “Nelle prossime gare servirà maggiore lucidità”

Le parole di Massimiliano Canzi al termine del pareggio contro la squadra ligure. La Juventus Women non è andata oltre lo 0-0.

L’allenatore della Juventus Women, Massimiliano Canzi, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine del pareggio contro il Genoa. Un risultato che complica la classifica della bianconere, che ora vedono a rischio la qualificazione alla prossima Champions League. Di seguito le dichiarazioni del tecnico:

“È stato un primo tempo poco lucido, figlio probabilmente anche di un po’ di ansia che abbiamo. Nella ripresa abbiamo fatto decisamente meglio ma non siamo riuscite a concretizzare il volume di gioco che abbiamo creato. Il Genoa ha fatto la sua partita, in ripartenza è stato anche pericoloso in alcune occasioni ma era normale scoprire un po’ il fianco agli avversari. Dobbiamo essere più concrete in vista delle prossime partite, un po’ più lucide. Sicuramente però c’è stato lo spirito di squadra, le ragazze ci hanno provato fino in fondo”.