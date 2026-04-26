Al termine della sfida tra Juventus Women e Roma Women, valida per la 19ª giornata di Serie A, il tecnico delle bianconere Massimiliano Canzi ha analizzato la gara e la prestazione della sua squadra. Di seguito le sue dichiarazioni:

La prestazione e l’atteggiamento: “Noi ricerchiamo sempre la prestazione, perché è l’unica cosa su cui abbiamo il controllo diretto. Oggi c’è stata, anche se potevamo fare meglio in alcune situazioni. Ho fatto i complimenti alla squadra per l’impegno e per aver provato a mettere in pratica quanto preparato in settimana. Se continuiamo così, con costanza, i risultati arriveranno”.

I meriti della Roma: “Dobbiamo dare merito alla Roma: sono in testa dalla prima giornata e non è un caso. La classifica rispecchia il valore complessivo e fin qui hanno dimostrato di essere le più forti. Noi dobbiamo continuare a esprimerci a questi livelli fino alla fine, nonostante il dispendio mentale e fisico”.

Clima e infortunio di Beccari «Nonostante la sconfitta, il clima è ottimo. C’è rabbia e frustrazione, ma nasce dalla consapevolezza di aver fatto bene senza raccogliere punti. Per Beccari si tratta di un trauma distorsivo al ginocchio: aspettiamo gli esami, sperando non sia nulla di grave».

Pressione e prossimi obiettivi: “La pressione fa parte della nostra quotidianità. Affronteremo il Napoli Women con grande rispetto: è la squadra che è migliorata di più rispetto all’anno scorso. La priorità resta il campionato e la qualificazione alla UEFA Women's Champions League, nella miglior posizione possibile. Alla Coppa Italia penseremo più avanti”.

La scelta del portiere: “La titolarità si guadagna con le prestazioni. Era giusto dare continuità a chi ha fatto bene in un momento di emergenza, dopo l’infortunio di De Jong. Abbiamo due portieri giovani e forti: è un vantaggio importante per la squadra”.