WOMEN| Bonansea su Instagram:”Andare avanti sulla nostra strada”

Barbara Bonansea, attaccante della Juventus Women, dopo il pareggio di ieri con il risultato di 1-1 contro la Roma capolista, ha suonato la carica per le sue compagne, invitando così tutto il gruppo a mantenere il focus sull’obiettivo primario. Le bianconere dopo essere andate in svantaggio al 12 minuto del primo tempo, hanno pareggiato grazie alla rete di Tatiana Pinto.
Il post social di Bonansea: “Riprendere dal nostro secondo tempo e andare avanti sulla nostra strada”.
https://www.instagram.com/p/DR9DqkUjEJB/?img_index=6&igsh=MWJ0ZWtycTNqZmtlMw==