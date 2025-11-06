WOMEN | Bonansea: “Mi sento a casa quando vengo qua”

Le parole di Barbara Bonansea rilasciate ai microfoni ufficiali del club bianconero: il suo pensiero sul rinnovo fino al 2027

Nella giornata di ieri la Juventus con un comunicato ufficiale ha reso noto il rinnovo di Barbara Bonansea, la quale continuerà a vestire la maglia della Juventus Women fino al 30 giugno del 2027. Questo il pensiero della calciatrice su questo rinnovo espresso ai microfoni ufficiali del club bianconero:

“Come in tutte le cose che durano per tanto tempo, prendi sempre più familiarità. Il sogno, dopo averlo realizzato, l’ho vissuto e sto continuando a viverlo. Ti senti parte di qualcosa di grande, mi sento cresciuta insieme alla Juventus, assieme alle compagne che sono qui come me dal primo giorno e a tutte quelle che ho conosciuto in questi anni, così come tutti i coach che ho avuto. Tutti mi hanno dato qualcosa e io spero di aver dato del mio a loro. Sinceramente mi sento a casa quando vengo qua e non è per niente scontato, come non lo è essere sempre felice di venire ad allenarmi. Potrebbe risultare monotono agli occhi di qualcuno invece per me è sempre lo stimolo più grande arrivare qua e dare il massimo in allenamento.