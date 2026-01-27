WOMEN| Bonansea in conferenza: “Ogni partita è importante”

Le parole in conferenza stampa di Barbara Bonansea: “Lotteremo fino all’ultima giornata di campionato”.

Al termine di Juventus-Parma, match vinto dalla bianconere con il risultato di 3-0, è intervenuta in conferenza stampa Barbara Bonansea. Qui sotto le sue parole:

“È stato fondamentale oggi sbloccare subito la partita. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio rispetto al primo, siamo rientrate in campo più convinte e con più grinta. Mi sono divertita nella posizione in cui mi ha schierato oggi il mister. Ogni partita è importante, dopo aver perso nell’ultima giornata di campionato chiaramente i tre punti erano fondamentali. Il campionato è in salita visti punti di differenza ma ce la giocheremo fino in fondo”.