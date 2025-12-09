WOMEN| Beccari in conferenza: “In Europa vogliamo dare il massimo”

La numero 9 bianconera, Chiara Beccari, ha parlato in conferenza insieme al mister Mister Canzi, dove ha presentato la gara in programma contro il St.Polten. Di seguito le sue dichiarazioni:

“A livello personale e fisicamente è un momento in cui sto bene, sto trovando continuità e posso dire di essere in forma. Anche sotto l’aspetto mentale, a differenza della passata stagione, mi sento in ottima condizione. Tutto il gruppo sta bene e puntiamo a terminare al meglio il 2025; sappiamo già che domani possiamo conquistare uno degli obiettivi stagionali e per questo siamo tutte concentrate sul match che ci attende. Giocare la Champions League porta stimoli superiori, ma in valore assoluto quando vesti la maglia della Juventus tutte le gare sono importanti. In Europa vogliamo dare sempre il massimo perché è un palcoscenico che ti mette in luce.

La partita con il Lione ci ha insegnato tanto, in positivo e in negativo. Abbiamo preso consapevolezza dei nostri mezzi e del fatto che si possono fare grandi prestazioni anche contro avversari di quel livello. Questo ce lo portiamo dietro, così come l’amarezza per i tre punti non portati a casa. Un insegnamento che sicuramente metteremo a frutto nelle prossime occasioni. Il gol contro il Lione è stato speciale perché, oltre a essere il primo in Europa, non segnavo da tanto: l’annata è partita bene, ma non avevo ancora trovato la via della rete e quello è stato particolare ed emozionante anche per questo.