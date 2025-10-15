WOMEN | Bayern Monaco-Juventus, Walti: "Le ambizioni sono elevate, ma..."

Le parole della calciatrice bianconera in un'intervista online organizzata da Disney+: il suo pensiero sulla gara contro il Bayern Monaco

Dopo la sconfitta arrivata in campionato contro il Como, per la Juventus Women di mister Canzi si presenta la gara contro il Bayern Monaco, secondo appuntamento di questa edizione della Women’s Champions League, prevista domani alle ore 21.

A tal proposito, tra le bianconere che hanno parlato della gara contro il Bayern Monaco vi è anche Lia Walti. In particolare la centrocampista svizzera, in un’intervista online organizzata da Disney+, la piattaforma che da questa edizione e fino a quella 2029/2030 trasmetterà integralmente la competizione, ha parlato in questo modo della sua avventura alla Juventus e della gara di domani sera:

“Quando, prima del trasferimento, ho parlato con il club, mi hanno detto che avevano bisogno di un po’ di esperienza per aiutare la squadra ad avere più successo a livello internazionale e per favorire la crescita delle giovani giocatrici: penso che questo sia ciò che posso portare alla squadra. Anche per me è una sfida, un modo di fare altra esperienza in un nuovo ambiente stimolante.

Le ambizioni sono elevate, ma ci vuole tempo per costruire una squadra da top in Europa – ha aggiunto –. Credo che la mia esperienza potrà essere utile, ma anche a me ne servirà, di tempo, per adeguarmi a tutte le novità che sto affrontando.

Bayern Monaco? Abbiamo rispetto per la loro qualità, sono un’ottima squadra, di sicuro non andiamo in campo come favorite. Faremo di tutto per strappare qualche punto, ma sarà una sfida difficile e avremo bisogno di una giornata perfetta. Obiettivi? Il nostro è vincere i trofei nazionali, poi naturalmente vogliamo andare più avanti possibile anche in Champions. È davvero difficile, lo sappiamo, e bisogna procedere passo dopo passo, partita dopo partita”.