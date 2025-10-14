WOMEN| Bayer Monaco-Juventus, scopriamo chi dirigererà l’incontro

La Juventus Women, sarà impegnata giovedì 16 ottobre per la sfida di Champions League femminile contro il Bayer Monaco. Le bianconere dopo aver vinto la partita di esordio contro le portoghesi del Benfica, cercheranno ora di ripetersi. Ad attenderle ci sarà una gara veramente complicata, considerando il valore tecnico delle avversarie, che lo colloca tra le squadre più forti a livello internazionale. Di seguito la designazione completa della gara:
La designazione
Arbitro: Stéphanie Frappart FRA;
Assistenti: Elodie Coppole FRA, Siham Boudina FRA;
Quarto ufficiale: Emeline Rochebiliere FRA;
Video Assistant Referee: Nicolas Rainville FRA;
Assistente Video Assistant Referee: Elisa Daupeux FRA