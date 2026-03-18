WOMEN| Annalise Rasmussen si presenta alla Juve: “Sono felicissima di essere qui”

Le prime parole in bianconero di Annalise Rasmussen. La giocatrice della Juventus Women ha parlato ai canali ufficiali della società.

Dopo qualche settimana di attesa, seguita all’acquisto durante la sessione invernale, Annalise Rasmussen ha finalmente raggiunto le sue compagne della Juventus Women a Torino. La ventenne australiana, che ha firmato un contratto a lungo termine con le bianconere fino al 2028, si è detta entusiasta e orgogliosa di vestire questi colori in questa sua prima intervista esclusiva ai canali ufficiali del Club.

UNA GIOIA IMMENSA

“Sono davvero felice di essere finalmente qui. L’ultimo periodo è stato molto movimentato, ma ora provo solo una gioia immensa per essere a Torino e far parte di questa squadra. Quando ho saputo dell’interesse della Juventus, ero emozionatissima. Ovviamente la Juventus è un club glorioso; ricordo di aver parlato con i miei genitori ed eravamo al settimo cielo. Essere qui, adesso, sembra quasi surreale”.

FARE LA STORIA

“Sono profondamente orgogliosa di essere la prima australiana nella storia della Juventus e di rappresentare tutte le calciatrici del mio Paese. Spero di poter essere un modello per molte giovani atlete e di dimostrare che è possibile andare a giocare all’estero in un grande club. Credo che ogni calciatrice conosca la Juventus, sia per i successi della squadra maschile che di quella femminile, quindi sono entusiasta di entrare a far parte di questa grande Società”.

UN GRANDE SALTO

“In Australia mi sentivo molto a mio agio, specialmente nel mio vecchio club dove conoscevo tutti. Tuttavia, fin da giovanissima, ho sempre sognato di confrontarmi con il calcio estero. Per la mia crescita professionale, credo che questo rappresenti un passo fondamentale. Che giocatrice sono? Sono molto fisica. Mi piace ricevere palla sui piedi e sono veloce, specialmente negli inserimenti. Mi considero anche una che vede bene la porta”.

PASSIONI FUORI DAL CAMPO

“In Australia la spiaggia era tutto per me: uscire con gli amici, stare in acqua, ma amo molto anche andare a bere un caffè, quindi penso che qui mi troverò benissimo! In generale, passare del tempo con la mia famiglia e i miei amici è la cosa più importante per me”.

AMBIZIONI

“Spero di crescere come calciatrice e di mettermi alla prova in campo, ma voglio maturare anche fuori, in un ambiente nuovo, imparando il più possibile dalle compagne e dallo staff.

Sono felice di essere qui e darò tutta me stessa per questo Club; voglio fare del mio meglio per tutti coloro che fanno parte della Juventus”.