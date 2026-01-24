WOMEN| Alessia Capelletti in prestito al Como

Alessia Capelletti va al Como. È arrivato il comunicato ufficiale della Juventus.

La Juventus con un comunicato ufficiale, annuncia la cessione a titolo temporaneo di Alessia Capelletti al Como:

“Alessia Capelletti chiuderà la stagione 2025/2026 al Como Women. È ufficiale il prestito del portiere bianconero alla società lariana, con la quale giocherà fino al termine di questa annata.

Arrivata in bianconero nel giugno del 2024, Alessia si è inserita nel gruppo con grande facilità portando sempre la sua dedizione e il suo sorriso in campo in ogni allenamento e in ogni partita, oltre a rendersi protagonista sin da subito difendendo la porta bianconera nella “The Women’s Cup” vinta negli Stati Uniti. Il primo settembre dello stesso anno, poi, è arrivato anche l’esordio ufficiale nel successo sul campo del Sassuolo.

Capelletti lascia momentaneamente la Juventus con quattro presenze all’attivo, in competizioni ufficiali.

Buona fortuna per questa nuova avventura, Alessia!”