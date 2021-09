Women: 24 bianconere in Nazionale, oggi in campo le Azzurre

Molte la ragazze nelle selezioni

La Juventus Women ha iniziato nel migliore dei modi la stagione: prima in campionato, e con la qualificazione ai giorni di Champions League in tasca, la squadra di Joe Montemurro non poteva chiedere di più da questo primo scorcio di stagione. Come per i colleghi maschi, anche il campionato femminile si è fermato per permettere le partite delle Nazionali, con 24 giocatrici bianconere che sono state convocate in giro per il mondo a difendere le rispettive bandiere. Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha comunicato gli impegni delle sue ragazze, con le italiane che scenderanno questa sera in campo contro la Moldavia, nella partita valevole per le qualificazioni al Mondiale del 2023.