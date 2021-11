Wolfsburg-Juventus Women: le statistiche del match

Le bianconere in campo questa sera per la partita di Women's Champions League

La Juventus Women di Joe Montemurro scenderà questa sera in campo contro il Wolfsburg per la partita valevole per la fase a gironi di Women's Champions League, con l'allenatore che ieri in conferenza stampa ha parlato chiaramente della sfida:“Non sappiamo come andrà la partita, dovremo accorciare le distanze fra i reparti. Siamo state un po’ lunghe in fase difensiva, dobbiamo stare più vicine in tutte le fasi. È fondamentale. Sarà una gara molto diversa, noi abbiamo già fatto esperienza con loro. Non è una cosa di non capire la pressione di stasera, sarà una partita in trasferta importante. Il risultato sarà importante ma la prestazione di più perché ci fa capire dove siamo veramente. Giochiamo in una situazione chiave per la qualificazione. Siamo ancora in gioco ed è importante, io lavoro per queste partite. Sappiamo il Wolfsburg che squadra è e che contributo hanno dato al calcio femminile negli ultimi 10 anni. Adesso che abbiamo capito la pressione di questo livello di gioco, che le ragazze l’hanno capito siamo anche più preparati della scorsa partita”.