Verso Juve Women-Bayern Monaco: tutte le statistiche - JuveNews.eu

Dopo la grande vittoria in trasferta contro il Valerenga il percorso della Juve Women nei gironi di UWCL continua. Questa sera le ragazze di Canzi affronteranno infatti il Bayern Monaco. In vista del match il club bianconero ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sulla partita. Ecco il comunicato: “ZERO SCONFITTE Percorso netto della Juve con le tedesche: una vittoria (Wolfsburg 2021) e due pari (Eintracht 2023 e sempre Wolfsburg 2021)