UWCL: Køge-Juventus: i numeri del pareggio

La JuventusWomen continua la sua marcia nella nuova stagione, e ieri sera ha affrontato la partita contro le danesi del Køge, valevole per la gara di andata del secondo turno della fase eliminatoria della Women's Champions League. Le bianconere allenate da Joe Montemurro hanno impattato per 1-1, in una gara che ha visto succedere tutto nel primo tempo, con Amanda Nilden che ha risposto al vantaggio di Pokorny.