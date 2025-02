UFFICIALE- La Juventus Women cede Arcangeli alla Sampdoria

Nicole Arcangeli non è più una calciatrice della Juventuw Women: il club bianconero ha ufficializzato il suo trasferimento alla Sampdoria

Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus ha ufficializzato l’addio di Nicole Arcangeli alla squadra delle Women. Di seguito la nota ufficiale del club: “La Juventus Women saluta Nicole Arcangeli. È ufficiale, infatti, la cessione a titolo definitivo, con diritto di riacquisto in favore del Club bianconero, della classe 2003 alla Sampdoria. Nicole, già in prestito al club blucerchiato dall’inizio della stagione 2024/2025, con le sue prestazioni ha convinto il club ligure a puntare su di lei anche in vista delle prossime annate.

Bianconera dal 2019, Nicole ha messo subito in mostra tutto il suo talento nel nostro Settore Giovanile: con la Primavera ha segnato 40 reti, di cui ventidue soltanto nella stagione 2021/2022. Proprio in quella annata è arrivato anche il doppio esordio in Prima Squadra: il 19 dicembre 2021 in Coppa Italia contro la Pink Bari e il 14 maggio 2022 – nel giorno del quinto Scudetto consecutivo della Juventus Women – in campionato contro il Milan.

La sua crescita è stata costante e a ulteriore conferma di quanto detto il 7 novembre 2022 ha ricevuto il prestigioso premio come "Best Italian Golden Girl Player Under 21. Poi sono iniziate le sue esperienze in prestito in giro per l'Italia: prima a Parma (nel gennaio del 2023), poi a Como (nella prima metà della stagione 2023/2024), successivamente al Pomigliano (per chiudere la scorsa annata) e quest'anno alla Sampdoria, da oggi definitivamente la sua nuova squadra. In bocca al lupo per il tuo futuro, Nicole!".