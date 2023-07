Toniolo: “Non mi aspettavo la chiamata della Juve, grande emozione”

Chiamata della Juve? Non ci credevo, è stata una cosa inaspettata ma penso di meritarmelo per tutti i sacrifici che ho sempre fatto. È una cosa che mi porterò dentro per sempre. Sono partita da una società calcistica che si chiama Mottinello, ed è il paese in cui sono cresciuta. Ho giocato con i maschi fino a 13 anni. Poi sono andata alla Società dei Laghi che era in Serie C ma io giocavo in Primavera. Poi sono andata direttamente a Vicenza e ho fatto un anno lì, allora si chiamava A2. Mi ha visto il Verona e sono andata a 16 anni in Serie A.