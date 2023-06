Thomas: “Juve molto organizzata, alto livello di professionalità”

Cosa rappresenta l'arrivo alla Juve? Dopo aver fatto quattro anni in Italia sono cresciuto tantissimo e sono approdata anche in Nazionale. Arrivo in un momento importante con un’età importante per fare qualcosa di più grande di quello che ho già fatto. È un momento ottimo per entrambe le parti. Voglio continuare a crescere e trovare la regolarità al top che mi è sfuggita da quando sono in Italia. Cerco regolarità nelle prestazione e trofei in questa società che ne ha già tanti. Spero di poterne aggiungere altri per crescere insieme, lo farò con determinazione e piacere.