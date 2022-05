Serie A femminile, Milan-Juventus Women: le formazioni ufficiali

La Juventus Women affronta il Milan nell'ultima giornata di campionato. Di seguito le formazioni ufficiali.

La Juventus Women scenderà in campo alle 13,30 per sfidare il Milan nell'ultima giornata della Serie A femminile. Le bianconere, nella scorsa settimana, hanno vinto il campionato, il quinto consecutivo, motivo per cui questa gara potrà essere utile per far riposare le giocatrici più impegnate, visto che il 22 maggio dovranno contendere la finale di Coppa Italia alla Roma. Il Milan, invece, attualmente terzo in classifica con 46 punti non può più raggiungere il secondo posto, occupato proprio dalle giallorosse, quindi anche le rossonere non hanno più obiettivi stagionali.