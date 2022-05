Juve Women, le convocate per il Milan: out Bonfantini

Domani la squadra bianconera chiuderà il campionato in trasferta contro il Milan. Poi testa alla Coppa Italia. Ecco la lista delle convocate.

La Juventus Women la scorsa settimana ha compiuto un'altra grande impresa . Con la vittoria pe 3-1 contro il Sassuolo , le ragazze bianconere hanno conquistato un meritato Scudetto . Per la squadra femminile bianconera si tratta del quinto titolo consecutivo , sintomo di una società che ha lavorato alla grande sul calcio femminile, contribuendo alla crescita di un movimento sempre più in espansione e che da poco ha raggiunto la svolta del professionismo . Domani la Juve chiuderà il proprio campionato nella trasferta contro il Milan , avversario che le bianconere hanno strapazzato nella semifinale di Coppa Italia : 1-6 in trasferta e 5-3 in casa. La partita di domani quindi sarà anche un ultimo test prima della finale . Domenica 22 maggio , allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara , ci sarà la sfida contro la Roma , rivale anche in campionato, dove chiuderà seconda. l'obiettivo è fare il bis e portare a casa anche la Coppa Italia dopo lo Scudetto. Prima però bisogna chiudere bene.

Contro le rossonere la grande assente sarà Agnese Bonfantini. L'attaccante bianconera infatti non è stata convocata per la partita di domani, che chiuderà il campionato della squadra di mister Joe Montemurro, a causa di un piccolo fastidio muscolare, che comunque non dovrebbe destare particolare preoccupazione. Per il resto non ci sono altre notizie di rilievo nella lista delle giocatrici a disposizione per il match, in programma al "Vismara" di Milano alle 14.30.