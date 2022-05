Sembrant rinnova fino al 2023: “Contenta della fiducia del club”

La calciatrice della Juventus Women, fresca di vittoria del quinto campionato di Serie A femminile di fila, ha prolungato il suo contratto con i bianconeri

L’avventura di Linda Sembrant in bianconero, fin qui, è stata ricchissima di emozioni. E non finisce qui. La testa è già rivolta ai prossimi obiettivi: il primo è la Coppa Italia, per chiudere alla grande la stagione. Tre scudetti e due Supercoppe Femminili, questo il bottino in termini di trofei, che raccontano tanto, ma non tutto. Poi i momenti difficili, si diceva.

Queste le parole della calciatrice a JuventusTV: "Sono molto contenta del rinnovo, significa molto. Sono felice di aver di nuovo rinnovato il mio contratto con la Juve. Sono qui da tre anni e sono felice di poter rimanere e proseguire la mia carriera in bianconero. Se si guarda ai miei ultimi anni e al mio grave infortunio al ginocchio occorso esattamente un anno fa ho lavorato duramente per tornare in campo. Sono rientrata da poco e sono contenta della fiducia che il club ha riposto in me. Vogliamo continuare a vincere in Italia ma anche fare meglio in Champions. Vincere in Europa sarebbe speciale. L’obiettivo come squadra e giocatrice è quello di portare la Juve ancora più in alto nel calcio femminile".