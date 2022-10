Sembrant: “Mi sento bene. Pareggio? No, firmo solo per i tre punti”

Domani la Juventus Women sarà impegnata n el difficile match con il Lione campione d'Europa. Oggi in conferenza stampa, insieme a mister Montemurro , è intervenuta Linda Sembrant . Di nuovo il Lione: "Nuova partita, nuovo anno. Abbiamo giocato tanto contro di loro e siamo cresciute molto . Siamo diventate un’altra squadra e siamo migliorare tantissimo . Non vediamo l’ora di tornare a giocare qui".

La sconfitta con il Milan: "Non siamo riusciti a vincere, abbiamo grande voglia di fare una bella partita. Entriamo sempre per vincere, l’altro giorno non siamo state efficaci. Ma domani è un’altra grande partita, non vediamo l’ora di essere allo Stadium".