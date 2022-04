Sassuolo-Juve, Arthur verso il forfait. Danilo ancora a centrocampo

Il centrocampista brasiliano non sembra in grado di recuperare per lunedì sera. Al suo posto in regia ancora il terzino ex Manchester City.

redazionejuvenews

Dopo la grande vittoria per 2-0 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina, valsa l'approdo nella finale dell'11 maggio a Roma contro l'Inter, la Juventus ora dovrà tornare con la testa al campionato. I bianconeri infatti sono reduci dall'1-1 casalingo di sabato scorso contro il Bologna, ottenuto solo nei minuti di recupero con la rete di Vlahovic, sfruttando anche la doppia superiorità numerica per le espulsioni di Soumaoro e Medel. Un passo falso da non ripetere per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici e consolidare il posto Champions.

A due giorni dalla sfida del Mapei Stadium contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri studia la formazione per affrontare la squadra di Dionisi. Sono diversi i pensieri per il tecnico bianconero. Il primo è quello legato alle condizioni di Arthur. Il centrocampista brasiliano anche oggi non si è allenato con il resto del gruppo. A questo punto quindi l'ex Barcellona va verso il forfait per il monday night di Reggio Emilia.

Questa assenza ovviamente mette Allegri in una condizione non facile. Nelle ultime settimane infatti si è acuita l'emergenza in mezzo al campo, viste le assenze di McKennie, Locatelli e appunto di Arthur. In alcune partite abbiamo visto l'adattamento di Danilo a centrocampo. Il brasiliano, grazie al suo senso della posizione all'intelligenza tattica che lo contraddistingue, non si è mai fatto trovare impreparato e ha fatto il suo, ma è comunque un terzino fuori ruolo. Il mister dovrebbe comunque confermare l'ex Manchester City in regia, schierando accanto a lui Rabiot e Zakaria. Le scelte sulla fasce sono ancora da compiere: a destra potrebbe esserci Cuadrado favorito su De Sciglio. In questo caso a sinistra ballottaggio tra Pellegrini e Alex Sandro, con il primo favorito. Coppia centrale confermata con Bonucci e de Ligt. In attacco invece insieme a Vlahovic dovrebbe rivedersi dal 1' Dybala.