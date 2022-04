Sara Gama: “Ripartiamo da qui, in 5 anni a giocarcela con i colossi”

La giocatrice bianconera ha postato sul suo profilo Instaram in seguito alla sconfitta di ieri sera contro il Lione e alla conseguente eliminazione dalla Women's Champions League

La JuventusWomen ha perso ieri sera il ritorno dei quarti di finale della Women's Champions League contro il Lione, che si è imposto per 3-1 in terra francese: dopo il 2-1 dello stadium le ragazze sono quindi state eliminate dalla competizione, mettendo fine al loro percorso ai quarti di finale, risultato storico per la società bianconera, nata solamente 5 anni fa. Una partita, quella di ieri sera, che ha detto molto su quello che sarà il futuro delle ragazze allenate da Joe Montemurro. Per la prima volta infatti, le bianconere sono riuscite ad andare avanti nella competizione fino a questo punto, e l'anno prossimo cercheranno di fare ancora meglio, per raggiugnere le semifinali e poi cercare di arrivare in finale.

Al termine della gara, dopo aver smaltito la delusione per l'eliminazione, il capitano della Juventus Women e della Nazionale Italiana femminile Sara Gama, ha commentato la partita attraverso il suo profilo Instagram.

"Ripartiremo da questo. Lo spirito di sacrificio, la voglia di aiutarsi l'un l'altra e la compattezza.

Come sempre, abbiamo donato qualcosa che non è mai quantificabile e che ha fatto la differenza.

Qualcosa solo nostro che mi rende orgogliosa di noi.

Lo spirito, la voglia di prenderci tutto quello che possiamo, ora che viviamo i palcoscenici più importanti. Quanto cammino in 5 anni per arrivare a giocarcela a viso aperto con dei colossi del calcio femminile. Ora ci affacciamo anche noi e finalmente la Juventus e l'Italia del calcio femminile, la parte per il tutto, acquisisce stima europea in questa competizione.

E la partita: usciamo e non senza rimpianti. Ieri non siamo riuscite a mettere in campo tutto quello che possiamo esprimere. E se questa è la sensazione dopo aver affrontato uno dei più temibili avversari è chiaro che siamo sulla strada giusta. Grazie a tutti i tifosi, bianconeri e non, che ci hanno sostenuto incondizionatamente".