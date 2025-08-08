Salvai: “La maglia della Juventus va onorata”

La calciatrice bianconera ha parlato dopo il rinnovo con la squadra femminile che la farà diventare una delle più longeve in bianconero

La Juventus Women continua con le sue operazioni di mercato, con un’altra bianconera che ha rinnovato il suo contratto: si tratta di Cecilia Salvai, a Torino dal 2017, che è pronta a continuare la sua storia con i colori di Madama.

La lettera della calciatrice

“Per Cecilia Salvai la Juventus è casa. In bianconero dal giorno 1, dal lontano 2017, ha prolungato ancora una volta il suo fortissimo, storico, legame con il nostro Club. Di cuore, ha voluto dare sfogo alle proprie emozioni con una lettera che descrive la passione, l’ammirazione e il rispetto per questi colori.

«Ho imparato che la Maglia della JUVENTUS non va semplicemente indossata, ma vissuta, guadagnata, desiderata, onorata.

Chi la indossa ha il DOVERE di osare, credere, ambire e sognare sempre in grande, senza accontentarsi mai.

Non basta indossare questi colori per essere vincenti: è ciò che fai PER questi colori che ti porta a vincere. Giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita.

Ho imparato che alla JUVENTUS è importante sapere e comprendere che “Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta” non è una filastrocca, ma uno stile di vita.

Ho imparato che alla JUVENTUS è importante capire il peso di un goal sbagliato così come quello di uno subìto. Così come è fondamentale conoscere la differenza tra la vittoria e la sconfitta.

Ho imparato che alla JUVENTUS è importante fare propria I’importanza del dettaglio, in campo e fuori, perché niente può essere dato per scontato. Alla JUVENTUS è importante il rispetto, di tutto ciò che ci viene concesso e di tutte le persone che lavorano con noi e per noi.

La Maglia della JUVENTUS non basta indossarla, bisogna VIVERLA. Con quel CUORE e quell’ANIMA che tante di noi hanno sempre messo per questi colori.

“IF your WHY is big enough, you will find your HOW”». (Juventus.com)