Juve Women, da Girelli a Bonansea: i numeri della vittoria con il Parma

Ieri la squadra di mister Montemurro ha battuto le emiliane 2-1, grazie ai gol delle due attaccanti: tutti i numeri del successo bianconero

redazionejuvenews

Ieri le Women hanno vinto 2-1 contro il Parma. Le statistiche dal sito ufficiale della Juventus: "Barbara Bonansea e Cristiana Girelli hanno deciso Juventus Women-Parma e consegnato alle bianconere l'ultima vittoria della prima fase del campionato di Serie A Femminile. Ora la testa va alla Coppa Italia Femminile e alla seconda fase del campionato, ma prima diamo uno sguardo al successo di Vinovo attraverso numeri, curiosità e statistiche.

CG100+1

Dopo aver trovato il centesimo con la Juventus nella sfida contro la Fiorentina, Cristiana Girelli, contro il Parma, ha segnato il gol numero 101 in bianconero.

Era da settembre che Cristiana Girelli non andava a segno in due presenze di Serie A consecutive.

Cristiana ha segnato cinque gol in campionato da inizio 2023: in questo anno solare hanno fatto meglio di lei in Serie A solamente Chawinga e Andressa (sette ciascuna).

GLI ALTRI NUMERI

Primo gol nel 2023 in Serie A per Barbara Bonansea, che non segnava nella competizione dal 3 dicembre contro l’Inter.

Il Parma è la quarantesima squadra differente contro cui Bonansea segna almeno un gol in Serie A.

Terzo assist per Lineth Beerensteyn in questo campionato: solamente Grosso (7) e Caruso (5) ne hanno forniti di piú dell’olandese tra le giocatrici della Juventus in questa Serie A.

Era dal 24 gennaio 2021 contro il Verona che Sofie Junge Pedersen non forniva un assist vincente in Serie A.

La Juventus va in gol da 64 partite di fila in Serie A; nell’era dei tre punti a vittoria solo il Tavagnacco (66 tra febbraio 2012 e marzo 2014) ha collezionato una striscia più lunga di match consecutivi con almeno una rete all’attivo.

Juventus e Parma hanno chiuso questa regular season rispettivamente con il miglior attacco (46 reti segnate) e la peggior difesa (41 gol subiti).

I due match di questo campionato in cui il Parma ha effettuato meno tiri sono stati i due contro la Juventus: quattro nella gara di andata, quattro oggi".