Rosucci: “Quello che non ho fatto da calciatrice vorrei fare da allenatrice”

Martina Rosucci, calciatrice della JuventusWomen, ha detto la sua al sito ufficiale dei bianconeri. Ecco le sue parole: "Il calcio femminile deve migliorare la mentalità che debba migliorare qualcosa. Ovviamente dobbiamo avere le competenze di chi ci allena, però penso anche che dobbiamo credere che veramente possiamo raggiungere i massimi livelli, perché se non credi a una cosa, non lavori neanche quotidianamente per raggiungerla. Mi dico sempre che tutto quello che non sono riuscita o non riuscirò a raggiungere da calciatrice, vorrei raggiungerlo da allenatrice, è un pensiero costante nella mia testa ed è anche un pensiero che, in questo momento un po’ difficile per me, mi dà molta forza.