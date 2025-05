Rosucci: “La Roma vorrà riscattarsi, sarà difficile”

Martina Rosucci, calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche della finale di coppa.

Martina Rosucci, calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole a TMW: “Sarà una partita durissima e bella, noi contro la Roma che vorrà riscattarsi. Per noi è stata una stagione stratosferica, in settimana abbiamo lavorato concentrare. Questo trofeo è un nostro obiettivo e abbiamo una grande motivazione”.

Sullo stadio

"Giocare qui a Como, in uno stadio bellissimo e stimolante è molto bello, faccio i complimenti alla società lariana per la stagione fatta in Serie A. Domani sarà importante l'aspetto mentale, è una finale, si prepara da sola. Ha una grande valenza per noi. Nazionale? Ho immaginato sempre di indossare la maglia Azzurra, sono orgogliosa. Ma prima viviamo questa finale e poi concentriamoci su questo traguardo".