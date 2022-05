Juventus Women, Julia Grosso ha rinnovato fino al 2024

La centrocampista classe 2000, arrivata a fine 2021, ha rinnovato il suo contratto con il club. Ecco il comunicato ufficiale della Juventus.

La squadra femminile bianconera ha fatto un'altra grande stagione. In Serie A ha conquistato il quinto Scudetto di fila , in Women's Champions League ha ben figurato , uscendo con il Lione finalista e in Coppa Italia ha conquistato la finale , che si giocherà domenica contro la Roma . Traguardi raggiunti grazie a una squadra di grande livello. Ecco perché in questo ultimo mese la società si è dedicata ai rinnovi di contratto. Sono arrivati infatti i prolungamenti per Girelli , Bonansea , Sembrant , Pedersen , Boattin , Peyraud-Magnin . E ora è il turno di Julia Grosso , Ecco il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Juventus .

Le sue prestazioni in questi mesi sono state sempre di alto livello. Anche nei momenti più difficili, perché la posta in palio si faceva sempre più alta e il margine di errore si assottigliava, lei ha saputo mantenere calma e lucidità, diventando un elemento importantissimo per Mister Montemurro: in Italia come in Europa. In un reparto di ricco di qualità, e nel momento della stagione in cui i palloni si fanno più pesanti, è diventata in poco tempo una sicurezza, lavorando sempre per la squadra.