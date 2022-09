Pokorny: “Possiamo competere con le bianconere, siamo fiduciose”

Maddie Pokorny , centrocampista del Koge , avversario della Juventus Women nella partita di domani, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando delle bianconere. Ecco le sue parole: "Siamo molto entusiaste dell'idea che domani possiamo ancora qualificarci, abbiamo visto da vicino per la prima volta la qualità della Juventus e sappiamo bene che sarà una squadra difficile da eliminare. Abbiamo dimostrato, tuttavia, di poter competere con le bianconere; il nostro obiettivo sarà quello di sfruttare più occasioni possibili, specialmente dalla metà campo in su".

Sulla Juve: "Ci aspettiamo che domani la Juventus metta in campo la sua squadra migliore, siamo consapevoli che la loro rosa sia molto profonda. Noi siamo fiduciose, non abbiamo paura. Il nostro portiere Bridgette Skiba e la nostra difesa sono state d'aiuto per mantenere il pareggio nella partita d'andata, speriamo di poter ripetere la prestazione e di poter far meglio in fase d'attacco".