Montemurro: “Dobbiamo essere umili e finalizzare. Koge favorito”

Domani sera le Juventus Women affronteranno il Koge in UEFA Women's Champions League. Le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa

redazionejuvenews

Domani sera la Juventus Women si gioca l'Europa. Le bianconere affronteranno in casa il Koge, nella gara di ritorno del secondo turno preliminare di Women's Champions League. In conferenza stampa ha parlato mister Montemurro. Sul gruppo: "È la seconda seduta che ho tutte a disposizione, ma stiamo abbastanza bene. C’è un po’ di stanchezza ma è normale con tutte queste partite".

Cosa servirà: "Dobbiamo fare più gol dell’altra squadra. Partite come quelle dell’andata sono buoni problemi. Abbiamo creato e gestito bene le loro ripartenze. Dobbiamo finalizzare, ci vuole mentalità e umiltà. Dobbiamo giocare con umiltà".

Sulle giocatrici che hanno avuto problemi fisici: "Tutte stanno bene e sono a disposizione. Vediamo come va oggi e domattina per capire chi gioca e chi no. Anche a gara in corso. Gama bisogna trovare spazio per farla giocare. Gunnarsdottir e Caruso stanno bene".

Su Girelli: "La nostra forza di squadra è non aver bisogno di una che fa gol, ma averne tante. Le squadre forti fanno più gol da centrocampo che con una sola punta. A parte il City di Haaland. Cri è importante, la scelta di toglierla contro il Sassuolo è stata precauzionale per domani sera. Siamo arrivati lì abbiamo avuto tante opportunità, Girelli o no. Lei però è sempre importante".

La concorrenza in Serie A: "Me l’aspettavo proprio così. Ogni anno è diverso, la preparazione è stata differente, le partite che abbiamo giocato sono state diverse e ci vogliono diverse soluzioni. Un privilegio stare in un campionato in crescita, che abbiamo pressione che è molto importante, significa che siamo al top, la pressione è un privilegio".

Il Koge: "Non sono stupito. L'importante valutare, prendere i dettagli e trasformarli in informazioni. Hanno 2-3 giocatrici importanti, che se si mettono in situazione possono far male. In settimana hanno giocato contro una squadra terzultima allo stesso modo. Siamo concentrati su di noi, sulle nostre cose, sull’essere più efficaci nelle zone che contano".

La favorita per domani sera: "Siamo quinti in classifica, loro sono prime, hanno più punti di noi, hanno giocato di più. Loro sono favorite".