Pedersen: “Voglio chiudere con la vittoria di un trofeo”

Sofie Pedersen , calciatrice della Juventus Women, che saluterà le bianconere quest'estate , ha rilasciato delle dichiarazioni in vista delle ultime gare con il club piemontese. Ecco le sue parole: "Le ultime tre partite della stagione saranno le ultime per me alla Juventus.

Per ora, voglio solo dire che è sempre molto importante per me avere il tempo per dire grazie ed arrivederci in modo positivo quando qualcosa e qualcuno hanno significato molto per me.